Alessia Marcuzzi presenta la felpa maxi, un capo versatile e pratico ideale per l’inverno. Apprezzata per il suo stile semplice e confortevole, la conduttrice italiana sceglie spesso look che combinano funzionalità e sobrietà. In questa stagione, la felpa diventa un must-have per chi desidera un equilibrio tra praticità e stile senza rinunciare alla comodità quotidiana.

Non è un mistero: Alessia Marcuzzi adora la moda, ma ama anche sentirsi sempre comoda e a suo agio con look che uniscono praticità e stile. Ce lo dimostra, ancora una volta, sfoggiando il capo basic dell’inverno. Una felpa oversize, declinata in vari colori, da abbinare a leggings, prima di fare sport, oppure da usare per uscire. Alessia Marcuzzi l’ha già eletta come suo capo preferito dell’inverno! Visualizza questo post su Instagram La felpa d’altronde è da sempre un capo super versatile e soprattutto il pezzo da tenere nell’armadio per creare look di diverso tipo senza perdere troppo tempo. Su Amazon si possono trovare tanti modelli, con felpe maxi particolari e prezzi decisamente convenienti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Felpa sì, ma maxi. Alessia Marcuzzi ci svela il capo basic dell’inverno

Leggi anche: Alessia Marcuzzi ci ha convinte: la mini in pelle è il capo mai più senza di stagione

Leggi anche: I leggings di velluto sono il nuovo capo basic, elegante e raffinato, da indossare per tutto l’inverno

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Felpa sì, ma maxi. Alessia Marcuzzi ci svela il capo basic dell’invernoLa felpa maxi sfoggiata su Instagram da Alessia Marcuzzi è il capo basic che tutte dovremmo avere. dilei.it

Valentina Vignali e Fabio Stefanini si sono sposati: «Era solo una firma, ma è stato molto emozionante». Il sì in felpa e sneakersNessuno smoking o abito elegante, solo un paio di felpe, una nera e una bianca, e un velo ricamato per il loro grande passo. Così Valentina Vignali e Fabio Stefanini hanno detto il fatidico «sì» poche ... leggo.it

Alessia Stock House. Tony Dark Eyes · Shake It (feat. Drumboi). Appena arrivati i completi in felpa Uomo Sempre con il prezzo scontato Felpa modello hoodie e Jogger modello cargo In cotone felpato caldo Le trovi anche on line www.alessias - facebook.com facebook