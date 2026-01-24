Un incidente sul lavoro si è verificato a Livorno, dove Federico, 50 anni, ha perso la vita a causa di una gru. La notizia ha suscitato grande tristezza tra i colleghi e le persone vicine. È la cronaca di un’altra perdita che evidenzia l’importanza di rafforzare le misure di sicurezza nelle attività lavorative.

Livorno, 24 gennaio 2026 – Non si ferma il numero delle tragiche morti sul lavoro in Italia, e nella giornata di ieri è aumentato ancora. A perdere la vita è stato Federico Ricci, 50 anni nato a Livorno ma residente a Ponsacco, dipendente dell’azienda cascinese B igmat Casarosa Ida che opera nel settore dell’edilizia. L’incidente si è consumato in un magazzino di Livorno L’incidente è avvenuto nel corso della mattinata di ieri in un magazzino di via Piombanti a Livorno, l’uomo infatti si trovava sul posto per scaricare della merce, operazione che purtroppo gli è costata la vita. La dinamica dell’accaduto resta ancora da chiarire, per ora è possibile ipotizzare che al momento dell’incidente Ricci stesse movimentando alcuni laterizi sul pianale di un camion, a schiacciarlo sarebbe stata proprio la benna della gru montata a bordo del mezzo, le cause tuttavia sono ancora da accertare, a dare l’allarme sarebbe stato un collega, che ha trovato il corpo di Ricci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Federico muore a 50 anni schiacciato dalla gru, la disperazione dei colleghi

Livorno, muore schiacciato dalla gru mentre lavoraUn incidente sul lavoro a Livorno, nel quartiere Shangai, ha causato la morte di un uomo di 50 anni di Ponsacco.

Operaio muore schiacciato da una gru a LivornoNella mattinata di oggi a Livorno si è verificato un grave incidente sul lavoro presso un’azienda di via Piombanti, nel quartiere Shangai.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Federico muore a 50 anni schiacciato dalla gru, la disperazione dei colleghi; Livorno, schiacciato da una gru: muore operaio di 50 anni, chi è la vittima – Video; Incidente mortale sul lavoro: Tragedia inaccettabile. I sindacati: Operaicidio; Operaio di 50 anni muore sul lavoro a Livorno.

Federico muore a 36 anni nel letto accanto alla compagna Ilaria: la leggera influenza poi il tragico epilogo. Lascia un figlio di 4 anni - facebook.com facebook