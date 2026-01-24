Federica Torzullo trovati morti in casa i genitori del marito | ipotesi suicidio

Federica Torzullo è stata uccisa ad Anguillara, Roma, in un episodio che ha portato all'arresto del marito, Claudio Carlomagno. Recentemente, sono stati trovati morti in casa i genitori di quest’ultimo, con l’ipotesi di un suicidio. La vicenda si inserisce in un contesto di grande attenzione mediatica, sollevando interrogativi sulle circostanze e le motivazioni alla base di questi eventi.

Sono stati trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno, l'uomo arrestato per l'omicidio della moglie Federica Torzullo ad Angullara (Roma). Secondo quanto si apprende, i corpi dei due coniugi sono stati trovati nella loro abitazione. Sul posto i Carabinieri. Al momento si ipotizza un suicidio. "Un vile 'omicidio domestico' in cui bisogna contestare l'aggravante dei motivi abietti e il reato di vilipendio di cadavere". Così gli avvocati Nicodemo Gentile e Pierina Manca in qualità di legali dei genitori di Federica Torzullo, la quarantunenne uccisa ad Anguillara (Roma). "Quanto accaduto in via Costantino non rappresentava un 'ultimo appuntamento', ma l'ultimo momento utile per l'indagato per tentare di trattenere Federica, ormai decisa a uscire definitivamente dalla sua vita - aggiungono -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Federica Torzullo, trovati morti in casa i genitori del marito: ipotesi suicidio Femminicidio Federica Torzullo, trovati morti in casa i genitori di Claudio Carlomagno: l'ipotesi è suicidioSono stati trovati morti in casa i genitori di Claudio Carlomagno, accusato del femminicidio di Federica Torzullo. Federica Torzullo, trovati morti i genitori del marito, probabile suicidioSono stati rinvenuti i genitori di Claudio Carlomagno, sospettato dell’omicidio di Federica Torzullo. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Federica Torzullo, il marito lascia la caserma dei carabinieri; Trovato il cadavere di Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara. Fermato il marito; È di Federica Torzullo il corpo trovato nella ditta del marito; Federica Torzullo, il ruolo del padre del killer: mentre Claudio puliva le tracce lui era in auto nella stessa via. Femminicidio di Federica Torzullo, trovati morti i genitori del marito Claudio CarlomagnoLa madre era assessora alla Sicurezza del Comune di Anguillara e si era dimessa dopo il ritrovamento del corpo della nuora e l'arresto del figlio ... ilsecoloxix.it Femminicidio Federica Torzullo, trovati morti i genitori del marito e reo confessoSi stringe ulteriormente il cerchio del dolore attorno alla vicenda di Federica Torzullo, la 41enne uccisa dal marito Claudio Carlomagno ad Anguillara Sabazia lo scorso 9 gennaio. Nella tarda serata d ... msn.com Femminicidio di Federica Torzullo, i genitori del reo confesso Carlomagno trovati impiccati nella loro casa Nei giorni scorsi l’uomo ha ammesso di aver ucciso la moglie - facebook.com facebook Il femminicidio di Federica Torzullo, trovati morti i genitori del marito Claudio Carlomagno. Sul posto i Carabinieri. L'ipotesi del suicidio #ANSA x.com

