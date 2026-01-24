Sono stati rinvenuti i genitori di Claudio Carlomagno, sospettato dell’omicidio di Federica Torzullo. Le prime indagini indicano che si siano suicidati impiccandosi. La vicenda si inserisce in un contesto giudiziario complesso, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire i dettagli di questa triste vicenda.

Sono stati trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno, accusato dell'omicidio di Federica Torzullo, stando alle prime indagini si sarebbero impiccati La tragedia ad Anguillara Sabazia non si placa, dopo il terribile femminicidio che ha colpito Federica Torzullo, uccisa dal marito, Claudio Carlomagno, adesso i genitori di lui sono stati trovati morti in casa. Stando alle prime indagini si potrebbe trattare di un doppio suicidio, forse per la vergogna per ciò che è accaduto loro, a seguito di ciò che il loro stesso figlio ha ammesso di aver commesso. I due sono stati trovati senza vita nella loro abitazione e alcune fonti ipotizzano che possa trattarsi di un’impiccagione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Federica Torzullo, trovati morti i genitori del marito, probabile suicidio

Femminicidio Federica Torzullo, trovati morti i genitori del marito Claudio CarlomagnoSono stati rinvenuti i corpi dei genitori di Claudio Carlomagno, l’uomo accusato dell’omicidio di Federica Torzullo ad Anguillara (Roma).

Federica Torzullo uccisa ad Anguillara, trovati morti in casa i genitori del marito reo confessoA Anguillara Sabazia, sono stati trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso del femminicidio di Federica Torzullo, sua moglie.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Federica Torzullo, il marito lascia la caserma dei carabinieri; Trovato il cadavere di Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara. Fermato il marito; È di Federica Torzullo il corpo trovato nella ditta del marito; Federica Torzullo, il ruolo del padre del killer: mentre Claudio puliva le tracce lui era in auto nella stessa via.

Federica Torzullo uccisa ad Anguillara, trovati morti in casa i genitori del marito reo confessoSono stati trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso del femminicidio della moglie Federica Torzullo, uccisa ad Anguillara Sabazia, in ... lapresse.it

Femminicidio Federica Torzullo, morti i genitori di Carlomagno: ipotesi suicidioTrovati morti i genitori di Claudio Carlomagno. Nella casa di Anguillara sono arrivati i carabinieri: ipotesi suicidio ... fanpage.it

Sdegno e irritazione in studio in Rai sul caso del femminicidio di Federica Torzullo, uccisa ad Anguillara dal marito Claudio Carlomagno - facebook.com facebook

Durante la discussione sul femminicidio di Federica Torzullo, uccisa ad Anguillara Sabazia dal marito, un commento dell’ospite in studio ha scatenato un acceso botta e risposta che ha gelato l’atmosfera. #Ore14 x.com