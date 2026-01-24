Federica Torzullo letti non disfatti creano dubbi sull'orario del femminicidio | forse uccisa la sera prima

Federica Torzullo potrebbe essere stata uccisa la sera prima rispetto a quanto inizialmente ipotizzato. La Procura ha preso in considerazione il dettaglio dei letti non disfatti, che suggerisce un intervento notturno piuttosto che mattutino. Questa nuova ricostruzione potrebbe cambiare le modalità e i tempi dell'evento, approfondendo gli aspetti investigativi e contribuendo a chiarire la dinamica del caso.

Federica Torzullo, anticipato l'orario del delitto. «Uccisa prima di dormire, i letti non erano disfatti»Federica Torzullo è stata uccisa prima di andare a dormire, come ha riferito l'esito delle indagini, che anticipano l'orario del delitto rispetto a quanto sostenuto dal marito Claudio Carlomagno.

“L’ho uccisa io”, Claudio Carlomagno confessa il femminicidio dell’ex moglie Federica TorzulloClaudio Carlomagno sta collaborando con le autorità durante l'interrogatorio di garanzia, confessando il femminicidio dell'ex moglie Federica Torzullo.

