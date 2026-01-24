Federica Torzullo è stata uccisa prima di andare a dormire, come ha riferito l'esito delle indagini, che anticipano l'orario del delitto rispetto a quanto sostenuto dal marito Claudio Carlomagno. Secondo le verifiche, i letti non erano disfatti, indicando che la vittima era deceduta in un momento precedente rispetto alla sua presunta ora di morte. La vicenda solleva nuovi interrogativi sulla dinamica dell'omicidio.

Federica Torzullo è stata uccisa di notte, prima ancora di andare a dormire, e non alle 6.40 del mattino come il marito, Claudio Carlomagno, accusato dell’efferato omicidio, ha detto durante l’interrogatorio di convalida. A spingere la Procura di Civitavecchia a ritenere più che probabile quest’ipotesi, un dato oggettivo che si discosta molto da quanto poi confessato dal 44enne e accaduto nella mattina e nelle ore successive del 9 gennaio. Ed è lo stato della villetta in via Costantino 9, ad Anguillara, a dirlo. Una “scena” che non sarebbe potuta essere quella che i carabinieri del Nucleo investigativo di Ostia hanno poi trovato al momento del sequestro dell’immobile, scattato a poche ore dalla denuncia di scomparsa. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Federica Torzullo, anticipato l'orario del delitto. «Uccisa prima di dormire, i letti non erano disfatti»

Federica Torzullo uccisa ad Anguillara, si cerca l’arma del delittoSono in corso le indagini a Anguillara per l'omicidio di Federica Torzullo, uccisa presumibilmente con un coltello.

Federica Torzullo uccisa in casa, nascosta in auto e seppellita: l’arma del delitto non si trovaFederica Torzullo è stata trovata morta nella sua abitazione, con successivi ritrovamenti in auto e sepolta.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Federica Torzullo, anticipato l'orario del delitto. Uccisa prima di dormire, i letti non erano disfatti; Claudio Carlomagno, le incongruenze nel racconto: Disse alla domestica: domani non venire a casa; È di Federica Torzullo il corpo trovato nella ditta del marito: riconosciuta dai braccialetti; Anguillara, Claudio Carlomagno confessa l'omicidio della moglie: Non volevo perdere l'affidamento di mio figlio.

Federica Torzullo, anticipato l'orario del delitto. «Uccisa prima di dormire, i letti non erano disfatti»Federica Torzullo è stata uccisa di notte, prima ancora di andare a dormire, e non alle 6.40 del mattino come il marito, Claudio Carlomagno, accusato dell’efferato omicidio, ha ... ilmessaggero.it

Femminicidio Torzullo, nel corpo trovati residui di cibo: l’autopsia potrebbe smentire il racconto di CarlomagnoContinua l'autopsia sul corpo di Federica Torzullo, trovati nello stomaco residui di cibo che potrebbero anticipare l'orari della morte alla sera prima ... fanpage.it

Le indagini sul femminicidio di Federica Torzullo: l'ipotesi di un complice di Carlomagno e le ricerche del coltello nel canale vicino Osteria Nuova. - facebook.com facebook

Femminicidio di Federica Torzullo: è stato il nuovo compagno a dare l'allarme alla sorella, non il marito x.com