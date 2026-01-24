Federal agents fatally shoot second person in Minneapolis amid immigration crackdown
Un uomo è stato ucciso da agenti federali a Minneapolis durante un'operazione legata a un'azione di controllo sull'immigrazione. La vicenda, avvenuta sabato, rappresenta il secondo episodio di sparatoria fatale in città in questo contesto. Le autorità stanno ancora conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell'intervento.
MINNEAPOLIS, Jan 24 (Reuters) - A man shot by federal agents in Minneapolis on Saturday has died, local and federal officials said, the second fatal shooting involving federal agents this month during a surge in immigration enforcement in the northern U.S. city. The man, who has not been identified, was armed with a handgun and two magazines, the Department of Homeland Security said in a statement. A video circulating on social media and aired on cable news stations showed people wearing masks and tactical vests wrestling with a man on a snow-covered street before shots are heard. In the video, the man falls to the ground, and several more shots are heard. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Ucciso a bruciapelo.Un altro morto a #Minneapolis per mano di agenti federali. Il governatore del Minnesota chiede a #Trump di ritirare gli agenti anti migranti x.com
Minneapolis - l’aria è quella della guerra civile strisciante: uomini armati nelle strade, corpi schierati contro corpi, paura amministrata. Un uomo di 51 anni è morto, colpito da un agente federale dell’ICE. Un incidente. Una procedura. Così la violenza diventa ro - facebook.com facebook
