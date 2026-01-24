Fdi Lega e M5s | incetta di voti tra i ceti più poveri

Fdi, Lega e M5s registrano un aumento di consensi tra i ceti più svantaggiati, evidenziando una divisione socioeconomica nel paese. Questa dinamica riflette le diverse percezioni e esigenze delle varie fasce della popolazione, contribuendo a plasmare lo scenario politico attuale. Analizzare questi trend offre una chiave per comprendere le trasformazioni in atto nel panorama elettorale italiano.

Un’Italia spaccata in due, solcata da una sorta di frattura socioeconomica che vede da un lato Fdi, Lega e M5S fare incetta di preferenze tra i ceti più poveri e meno istruiti e dall’altro Pd, Azione e Italia Viva trionfare tra i più ricchi e con livelli di istruzione più elevati. Se oggi votassero solo gli italiani meno abbienti, in altre parole, Giorgia Meloni avrebbe una super maggioranza con qualsiasi legge elettorale. L’istantanea arriva dal sondaggio, che Il Sole 24 Ore è in grado di anticipare, realizzato da Youtrend su un campione di 1.201 intervistati rappresentativi della popolazione maggiorenne residente in Italia, suddivisi in quattro fasce di status socioeconomico. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

