La FC 26 SBC Player Pick offre l'opportunità di scegliere tra due leggende: Messi o Ronaldo, entrambi nella versione MO TOTY. Questa sfida rappresenta un momento importante per gli appassionati di FIFA, permettendo di ottenere un giocatore di alto livello. La selezione richiede attenzione e strategia, rendendo questa SBC una delle più interessanti dell'anno. Un’occasione da non perdere per arricchire la propria squadra.

iamo di fronte a una delle SBC più imponenti mai rilasciate. Non è solo una sfida di creazione rosa, è un tributo alla storia del calcio. Mettere insieme 21 rose richiede una gestione del club impeccabile e una quantità di “fodder” enorme. Analisi del Costo e Strategia. Con un prezzo che oscilla tra i 3.8 e i 4.2 milioni di crediti (a seconda dell’andamento del mercato), questa SBC va affrontata con un piano preciso: Priorità alle 89: Inizia dalle otto rose da 89. Sono quelle che prosciugano i giocatori con valutazione più alta. Se riesci a chiudere queste, il resto è “in discesa”.. Il riciclo dei doppioni: Durante questa settimana di TOTW 19 e Full TOTY nei pacchi, ogni giocatore 83-84-85 che trovi doppio deve finire nelle SBC minori per generare pacchetti, mentre gli 87+ vanno dritti qui. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

FC 26 SBC Player Pick: Messi o Ronaldo MO TOTY

