FC 26 Evoluzione | Come Franck Let me be Franck

FC 26 Evoluzione “Let me be Franck” permette di emulare lo stile di Ribéry, grazie a un design che valorizza un baricentro basso, dribbling stretto e capacità di superare gli avversari con facilità. Con 5 stelle Skill e 5 stelle Piede Debole, questa evoluzione offre al giocatore strumenti per replicare le movenze e le abilità del celebre esterno, migliorando la fluidità e la creatività in campo.

L'essenza di questa EVO sta nel trasformare il giocatore in una copia carbone dello stile di Ribéry: baricentro basso, dribbling stretto e la capacità di saltare l'uomo con una facilità disarmante grazie alle 5 stelle Skill e 5 stelle Piede Debole. Miglioramenti: Il Trionfo della Tecnica. Stelle Skill e Piede Debole (+3 ): Questo è il boost più incredibile. Anche un giocatore con 2 stelle può arrivare al massimo (55), diventando totalmente imprevedibile.. PlayStyle+ Tecnico (Technical+): Lo stile di gioco perfetto per chi ama correre palla al piede con l'R1RB. La palla resta incollata ai piedi anche in velocità.

