Favara escalation di violenze in casa | scatta il carcere per un 44enne
A Favara, si registra un aumento dei casi di violenza domestica. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 44 anni, pregiudicato, per maltrattamenti in famiglia e danneggiamenti conseguenti a incendio. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato alla presa in custodia dell'indagato, evidenziando l'importanza di interventi tempestivi contro la violenza domestica e la tutela delle persone coinvolte.
Un incubo fatto di aggressioni, minacce e paura costante. I carabinieri della Tenenza di Favara hanno arrestato un 44enne favarese, pregiudicato, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e danneggiamento a seguito di incendio.Il gip Michele Dubini, accogliendo la richiesta del pm Alessandra.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
