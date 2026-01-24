Favara escalation di violenze in casa | scatta il carcere per un 44enne

A Favara, si registra un aumento dei casi di violenza domestica. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 44 anni, pregiudicato, per maltrattamenti in famiglia e danneggiamenti conseguenti a incendio. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato alla presa in custodia dell'indagato, evidenziando l'importanza di interventi tempestivi contro la violenza domestica e la tutela delle persone coinvolte.

