Fatta per la cessione di Palacios | il difensore partirà già domani

Tomas Palacios si appresta a lasciare temporaneamente l’Inter, trasferendosi in Argentina. Dopo settimane di trattative e alcuni rifiuti, il difensore argentino partirà già da domani per completare il trasferimento. La cessione rappresenta una nuova fase nella sua carriera e si configura come un passo importante sia per il giocatore che per il club nerazzurro.

Si avvicina la svolta per il futuro di Tomas Palacios. Dopo settimane di stallo e diversi rifiuti, il giovane difensore argentino è pronto a lasciare temporaneamente l’Inter per tornare in patria. Secondo quanto riferito dal giornalista César Luis Merlo, il club nerazzurro ha raggiunto l’accordo con l’ Estudiantes, società guidata da Juan Sebastián Verón, per il trasferimento di Palacios al “Pincha”. Dopo aver valutato e respinto varie proposte, l’ex Talleres ha dato il suo via libera alla destinazione di La Plata. Prestito annuale con diritto di riscatto per Palacios. L’operazione ricalca lo schema già visto con Valentín Carboni: si tratta infatti di un prestito annuale con diritto di riscatto, formula che consentirà al giocatore di trovare continuità e all’Inter di monitorarne la crescita in un contesto competitivo.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Inter, il caso di Tomas Palacios: futuro incerto per il difensore argentinoTomas Palacios, difensore argentino dell’Inter, sta affrontando un momento di incertezza in questa stagione.

Problema Palacios, il difensore si è impuntato che vuole restare a Milano. L’Inter spera di cederloA inizio 2026, il futuro di Tomas Palacios rimane un punto centrale per l’Inter.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Napoli, è fatta per la cessione di Lucca al Nottingham Forest; Serie A. Udinese, fatta per la cessione di un attaccante: ecco chi; ULTIM’ORA – Lazio è fatta per la cessione di Mandas: cifre e formula! Al suo posto…; Lazio, addio Mandas: è fatta per la cessione al Bournemouth.

Cessione Mandas, è fatta: la Lazio ha scelto il sostituto, sorride la Juve!Cessione Mandas - Dopo Castellanos e Guendouzi, un altro calciatore della Lazio si appresta a salutare la Serie A e ... fantamaster.it

Lazio, addio Mandas: è fatta per la cessione al BournemouthIl futuro di Christos Mandas sarà in Premier League: è infatti ormai definito il suo trasferimento dalla Lazio al Bournemouth. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l'operazione è stata conclusa sulla ... fantacalcio.it

ULTIM’ORA – Fonte: Sky Sport / SosFanta È fatta per la cessione di Christos Mandas: il portiere greco lascia la Lazio e vola al Bournemouth. Accordo raggiunto con il club inglese: prestito oneroso con diritto di riscatto operazione complessiva da circ - facebook.com facebook

ULTIM’ORA – #Lazio è fatta per la cessione di #Mandas: cifre e formula! Al suo posto… x.com