Fatta l’Italia della velocità nello sci alpino? Praticamente definiti i quartetti per discesa e superG

A due settimane dall'inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, si delineano i quartetti italiani per le discipline di discesa e superg. La preparazione degli atleti italiani prosegue con attenzione e impegno, mentre le squadre completano le selezioni. La competizione promette di essere un momento importante per lo sci alpino nazionale, con l’obiettivo di confermare la qualità e la competitività delle rappresentative italiane.

Mancano due settimane esatte alla prima gara di sci alpino in seno alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: sabato 7 febbraio (ore 11.30) andrà in scena la discesa libera maschile sulla pista Stelvio di Bormio, dove verranno messe in palio le prime medaglie in assoluto della rassegna a cinque cerchi, rendendo così ancora più prestigiosa e rilevante la gara in Valtellina. Lunedì 26 gennaio verranno diramate le convocazioni e conosceremo gli italiani che avranno la possibilità di gareggiare ai Giochi, ma ormai ogni discorso sembra essere fatto per quanto riguarda la squadra tricolore della velocità.

