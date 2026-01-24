Fare sesso? Non mi interessa | chi sono gli asessuali in Romagna

Gli asessuali in Romagna rappresentano una realtà poco visibile, spesso ignorata. A differenza di ciò che si percepisce nel contesto sociale e mediatico, questa condizione indica una mancanza di interesse o desiderio sessuale. Comprendere chi sono e quali sono le loro esperienze può contribuire a una visione più inclusiva e rispettosa delle diverse identità e orientamenti, offrendo uno sguardo sobrio e informato su un aspetto poco conosciuto della diversità umana.

In una società dove il sesso sembra onnipresente, chi non prova attrazione sessuale viene spesso frainteso o giudicato. Cosa significa davvero essere asessuali e come differisce dalle cosiddette "coppie bianche" Il sesso è ovunque: dai social ai media, dalle pubblicità alle conversazioni quotidiane. In questo panorama, chi non prova attrazione sessuale rischia di essere frainteso o giudicato. L'asessualità, invece, è un orientamento a tutti gli effetti, spesso confuso con cali di desiderio o difficoltà di coppia, che merita di essere raccontato senza stereotipi. Con Dossier ForlìToday abbiamo indagato le sfumature dell'assessualità e le scelte delle "coppie bianche".

