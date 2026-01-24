In un sistema sanitario informatizzato, anche a 105 anni si può dover visitare il pediatra, evidenziando le criticità di una burocrazia complessa. Gli strumenti digitali, spesso pensati per semplificare, finiscono per generare ulteriori adempimenti, complicando i processi e aumentando il carico di lavoro. Questo scenario sottolinea la necessità di un’efficace integrazione tra tecnologia e pratiche amministrative, per migliorare realmente l’efficienza del sistema sanitario.

Una nuova identità digitale, almeno nel database delle farmacie, ha fatto perdere all’anziana ultracentenaria un secolo di vita. A Lizzanello, in provincia di Lecce, un blackout della sanità digitale diventa un paradosso con conseguenze tutt’altro che leggere. A confermare l’episodio è un medico di medicina generale: “Gli ultracentenari devono andare dal pediatra: sembra assurdo ma è così. Per qualche sistema regionale non esisteva più, poi è ricomparsa come minore, con le regole che scattano automaticamente per l’età pediatrica. Un azzeramento totale, una sorta di rinascita digitale che però ha aperto un buco assistenziale”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Falla nel sistema sanitario informatizzato, a 105 anni finisce dal pediatra

