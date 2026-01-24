falchi pescatori il racconto in un libro

Vieni a scoprire il mondo dei falchi pescatori attraverso il libro

ORBETELLO Al Casale della Giannella la presentazione del libro "Mi chiamo mora". Oggi alle 17, al centro di educazione ambientale "A. Peccei" nell’Oasi Wwf Laguna di Orbetello, si terrà la presentazione del libro sulla storia dei falchi pescatori di Orbetello, a cura dell’autore Alessandro Troisi. Si tratta della storia illustrata a disegni e acquerelli della coppia di falchi pescatori ( Pandion haliaetus ) che nidificano e vivono nella laguna di Orbetello dal 2018 ad oggi. Il libro, pubblicato da Pandion edizioni, è arricchito dai testi sia in italiano che in inglese, dall’introduzione di Fulco Pratesi, dalla prefazione di Francesco Pratesi, Presidente della sezione Maremma Toscana di Italia Nostra e dal patrocinio del Progetto Falco pescatore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

