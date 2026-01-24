Fake news meschine sulla riforma

Durante l'evento «Un Sì per la giustizia», il ministro Carlo Nordio ha affrontato le recenti discussioni sulla riforma, evidenziando l'importanza di informazioni accurate e responsabili. L'intervento, introdotto dal parlamentare Walter Rizzetto e intervistato dal direttore de il Giornale Tommaso Cerno, ha sottolineato la necessità di chiarire i punti fondamentali del provvedimento, contrastando le false notizie diffuse in modo meschino e infondato.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha partecipato all'evento «Un Sì per la giustizia» introdotto dal parlamentare Walter Rizzetto, presidente Commissione lavoro della Camera, intervistato dal direttore de il Giornale Tommaso Cerno. L'incontro è stato trasmesso in diretta anche alla festa dei lettori de il Giornale che si è conclusa ieri sera a Montegrotto Terme. «La riforma della Giustizia non è contro nessuno, tanto meno contro la magistratura», ha sottolineato il ministro, ribadendo che «l'articolo 104 della nostra Costituzione stabilisce che la magistratura si divide in requirente e giudicante ed è autonoma e indipendente da qualsiasi altro potere».

