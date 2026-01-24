Faccia a faccia sull’immigrazione Il sindaco | Qui sono tutti regolari Balboni | Controlli nelle moschee

Nel teatro Smeraldo si è svolto un dibattito pubblico sull’immigrazione, con la partecipazione del sindaco Dario Bernardi e del senatore Alberto Balboni. L’incontro ha richiamato numerosi cittadini, evidenziando diverse posizioni: il sindaco ha affermato che tutti sono regolari, mentre Balboni ha sottolineato l’importanza di controlli nelle moschee. L’evento ha offerto un’occasione di confronto aperto su tematiche di attualità e sicurezza.

Ha tema richiamato una folla di cittadini il dibattito sull’immigrazione, svoltosi ieri sera in un Teatro Smeraldo gremito, tra il senatore di Fratelli d’Italia, Alberto Balboni, e il sindaco Dario Bernardi (Pd). Un tema tornato alla ribalta dopo i servizi televisivi di Rete 4, con quelle frasi incriminate contro le donne. Mentre gli esclusi chiedevano di entrare ("Sindaco abbiamo diritto di ascoltare anche noi. Rimanere fuori è una vergogna!") - ma Bernardi non ha potuto derogare alle norme anche perché il teatro è a gestione parrocchiale, ndr - a prendere la parola è stato Balboni: "Sono qui perché mesi fa ho partecipato a una manifestazione in piazza, invitando il sindaco a prendere la parola, ma lui ha rifiutato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

