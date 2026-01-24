Fable si distingue come una nuova IP Microsoft in sviluppo presso Playground Games, con le prime anticipazioni che ne evidenziano la fedeltà all’anima della trilogia originale e un miglioramento grafico notevole. Il progetto promette di ampliare gli orizzonti sia dal punto di vista narrativo che ludico, suscitando interesse come possibile sorpresa del 2026. Un reboot che punta a rinnovare e valorizzare il celebre universo di Fable.

L’approfondimento su Fable ha confermato quanto di buono era già emerso sul progetto in sviluppo negli studi di Playground Games, il reboot sembra mantenere l’anima della trilogia originale e ne amplia i confini sia ludici che narrativi, il tutto all’interno di una veste grafica spaccamascella. L’appuntamento comunicativo di Xbox di questo inizio 2026 aveva come compito quello di offrire uno sguardo più profondo su quelle che sono le due produzioni Microsoft di maggior richiamo di quest’anno. In tal senso l’Xbox Developer Direct ha decisamente colpito nel segno. Forza Horizon 6 è il degno successore del quinto capitolo, la formula ludica è praticamente invariata ed il punto di forza rimane il dettaglio qualitativo dell’open world. 🔗 Leggi su Esports247.it

© Esports247.it - Fable si conferma ambizioso e spettacolare, la nuova IP Microsoft sarà la sorpresa del 2026?

