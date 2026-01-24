AnconAgility celebra i suoi 20 anni con il Festival della cinofilia, un evento che mette in luce due decenni di passione e dedizione nel mondo degli sport canini. Un’occasione per condividere esperienze, conoscere nuove attività e rafforzare il legame tra uomini e animali, coinvolgendo tutta la comunità di Ancona. Un appuntamento che conferma l’impegno dell’associazione nel promuovere il benessere e l’aggregazione attraverso le attività a quattro zampe.

Vent’anni di corse, ostacoli e, soprattutto, di un’intesa profonda che supera le parole. L’Asd AnconAgility taglia il prestigioso traguardo del ventennale e lo fa in grande stile, regalando alla città un calendario 2026 che promette di coinvolgere non solo gli sportivi, ma tutta la comunità dorica. Fondata nel giugno 2006, l’associazione guidata da Francesco Boari è diventata nel tempo un punto di riferimento nazionale per la cinofilia. Un’eccellenza che trova casa nell’impianto comunale di via Grotte, a Posatora, e che ieri mattina è stata celebrata a Palazzo del Popolo dagli assessori Giovanni Zinni (Sport), Orlanda Latini (Tutela Animali) e Angelo Eliantonio (Grandi Eventi). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Eventi a quattro zampe. I 20 anni di AnconAgility. Ecco il Festival della cinofilia

