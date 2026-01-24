europei di pallanuoto lorenzo bruni sogna il bronzo contro la grecia

L’Italia di pallanuoto si prepara alla sfida per il bronzo agli Europei, con Lorenzo Bruni tra i protagonisti. Dopo la sconfitta in semifinale contro la Serbia, i nostri atleti si concentrano sulla partita conclusiva contro la Grecia, con l’obiettivo di conquistare un medaglia. La competizione si svolge a Prato, dove gli azzurri cercano di dimostrare il loro valore in questa importante occasione internazionale.

Prato, 24 gennaio 2026 - I padroni di casa della Serbia sono riusciti alla fine ad imporsi, in virtù del 17-13 maturato nelle scorse ore in semifinale ai danni dell'Italia. E domani, Lorenzo Bruni ed i compagni del Settebello giocheranno con l'obiettivo di conquistare la medaglia di bronzo, provando a vincere contro la Grecia. Per il Settebello, gli Europei di Belgrado sono quasi giunti ai titoli di coda: il trentunenne di Prato è sceso in vasca praticamente in tutte le gare ed anche contro i serbi ha segnato una rete. Il cammino netto nella prima fase del torneo si è infranto contro i greci, in una sconfitta che lì per lì è parsa tutto sommato indolore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Pallanuoto, Europei: Italia fuori contro la Serbia. Ora solo il bronzoL’Italia di pallanuoto si ferma nei quarti degli Europei di Belgrado, sconfitta dalla Serbia, che avanza in finale.

