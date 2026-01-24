Eurolega pioggia di triple sulla Virtus | la Stella Rossa sbanca Bologna 102-93

Nella partita di Eurolega del 23 gennaio 2026, la Stella Rossa di Belgrado ha ottenuto una vittoria importante contro la Virtus Bologna, con il punteggio di 102-93. La squadra serba si è distinta per la precisione nelle triple, consolidando il proprio vantaggio in classifica e mantenendo una posizione favorevole rispetto ai club in zona play-in. La gara ha evidenziato l’efficacia del tiro da tre punti e la competitività delle due formazioni.

Bologna, 23 gennaio 2026 – La Stella Rossa Belgrado, grazie a una strepitosa prestazione balistica, sbanca Bologna battendo una mai doma Virtus 102-93 e mettendo tre vittorie di distanza (con anche il vantaggio dello scontro diretto) tra sé e i felsinei, che occupano attualmente l’undicesima piazza, la prima fuori dalla soglia che porta ai play in. Alla Virtus Arena, i serbi hanno condotto di fatto per tutto l’arco dei 40’ chiudendo con percentuali altissime al tiro (63% da due e 45.7% da tre) e portando ben sette uomini in doppia cifra: a guidare il tabellino dei biancorossi è stato Jared Butler con 16 punti, seguito a ruota da Jordan Nwora (15 punti), Nikola Kalinic e Chima Moneke (13 punti a testa). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eurolega, pioggia di triple sulla Virtus: la Stella Rossa sbanca Bologna 102-93 LIVE Virtus Bologna-Stella Rossa 93-102, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: le V-nere ci provano, ma la prestazione dei serbi è mostruosaSegui la diretta della partita di Eurolega tra Virtus Bologna e Stella Rossa, terminata con il punteggio di 93-102. Troppa Stella Rossa per la Virtus: a Bologna vincono i serbi 102-93La Stella Rossa supera la Virtus Bologna 102-93 in una partita intensa. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Eurolega, pioggia di triple sulla Virtus: la Stella Rossa sbanca Bologna 102-93I serbi ottengono una preziosa vittoria in ottica play in imponendosi alla Virtus Arena con una grande prova balistica. I bianconeri, dopo un primo tempo coraggioso, sono calati nella ripresa cedendo ... sport.quotidiano.net La Stella Rossa espugna Bologna: la Virtus cade sotto la pioggia di triple serbeLa difesa della Virtus Bologna questa volta non basta per fermare una Stella Rossa praticamente perfetta da 16/35 da tre alla Virtus Arena. I serbi passano e si prendono ... pianetabasket.com IFamm. JIM · Chill Afternoon Near the Mekong. Dove mangiare l’Amatriciana più buona di Roma Non lo so, però sicuramente quella della @matricianella bisogna provarla. Il primo giorno la capitale mi ha accolto con la pioggia ma con questa amatriciana ho - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.