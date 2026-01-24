I Dragons affrontano il Pino Firenze nell’anticipo della seconda giornata di ritorno, giocando al Pala Coverciano alle 18. La squadra di coach Edoardo Banchelli si prepara a una partita impegnativa, consapevole dell’importanza di mantenere alta la concentrazione. Un’occasione per confermare il buon stato di forma e affrontare con determinazione questa sfida sulla strada verso obiettivi stagionali.

Dragons in campo nell’anticipo della seconda giornata di ritorno. La squadra di coach Edoardo Banchelli è attesa dal Pino Firenze, contro cui giocherà al Pala Coverciano (inizio alle 18.30). L’obiettivo è sfruttare il momento no degli avversari e cercare di tenere il passo (o di agganciare, visto i soli due punti che separano le due squadre pratesi) della capolista Union Basket che tornerà sul parquet domani, in casa, contro Sancat Firenze, dopo aver osservato il proprio turno di sosta. I Dragons sono reduci dal successo ottenuto in avvio di girone di ritorno ai danni di un’altra squadra fiorentina, il Cus, partita che però non era iniziata nel migliore dei modi per i rossoblù. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Esame tosto: c’è il Pino. I Dragons sono carichi

Leggi anche: Esame per la Civitanovese: "I ragazzi sono carichi"

Leggi anche: L’Union contro il Pino. Dragons a Bottegone

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Esame tosto: c’è il Pino. I Dragons sono carichi; Pallamano: Italia, dentro agli Europei 2026. C’è subito il duro esame contro l’Islanda; Esami, lo scritto è uno scoglio importante. Sessione invernale, la parola agli studenti; Esame Consulente Finanziario - Come studiare la banca dati.

L'Ascoli torna in campo: «Pianese? Esame tosto». Prosegue anche il mercato del ds PattiASCOLI Si ricomincia. Riparte il campionato con l' inizio del girone di ritorno e per l' Ascoli c'è l' impegno con la Pianese. La partita si giocherà sul prato del Comunale di Piancastagnaio con ... corriereadriatico.it

Elachem, altro esame da grande c’è la supersfida con TreviglioDa una capolista all’altra, in soli quattro giorni, per la Elachem Vigevano è sempre prova di maturità. Dopo quella superata a strapieni voti sabato a Legnano sul campo della Piazza Band, stasera ... laprovinciapavese.gelocal.it

COMO - Fabregas: "Esame difficile contro la Lazio, ho imparato tanto da Sarri" ift.tt/plntZ0o x.com

La squadra del presidente Rizzaro supera un esame difficile al “Francesca Gianni”, batte a domicilio una delle compagini di maggiore caratura tecnica del girone e prosegue la striscia positiva nel nuovo anno solare. Il solito Jefferson indirizza il match nei bina - facebook.com facebook