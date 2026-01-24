Ernia il singolo Berlino è il più trasmesso in radio della settimana

Berlino, nuovo singolo estratto dal nuovo album di Ernia, è il brano più ascoltato in radio della settimana. Berlino, secondo singolo estratto dal nuovo album di Ernia Per Soldi e Per Amore, uscito lo scorso settembre e certificato disco di platino, è il brano più ascoltato in radio della settimana, posizionandosi al primo posto della classifica EarOne Airplay. Il traguardo raggiunto dal singolo Berlino, accompagnato dal videoclip ufficiale, continua il suo successo in classifica, in attesa della partenza del tour previsto a marzo. Berlino è la penultima canzone scritta per l’album ed è caratterizzata da un’atmosfera più luminosa e aperta, di respiro più ampio rispetto al resto del disco. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Ernia conquista la vetta dell’airplay radio con Berlino (16–22 gennaio 2026)Ernia conquista la vetta dell'airplay radio con Berlino. Annalisa scende al secondo posto con Esibizionista. La top 10 dei brani più trasmessi in Italia. lifestyleblog.it

I più trasmessi in radio: Ernia al vertice con BerlinoCambio al vertice dei più trasmessi in radio. Nella settimana che va dal 16 al 22 gennaio, è stato Ernia a conquistare il primo posto con Berlino. Lo rendono noto EarOne e Radio Airplay, con i loro ... fm-world.it

