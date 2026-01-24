Erik trovato alla stazione di Budapest | non si avevano sue notizie da martedì

Erik Tini, 23 anni di Dolcè, è stato trovato alla stazione di Budapest dopo essere scomparso da martedì. Le ricerche condotte nelle ultime ore si sono concluse con esito positivo, offrendo finalmente notizie rassicuranti sulla sua posizione.

Si sono concluse con esito positivo le ricerche di Erik Tini, il 23enne di Dolcè di cui si erano perse le tracce nella mattinata di martedì. Quel giorno era uscito di casa e aveva preso il treno, ma non era mai arrivato in università a Verona, dove frequenta il corso di informatica, e non aveva.🔗 Leggi su Veronasera.it

Erik trovato alla stazione di Budapest: non si avevano sue notizie da martedìIl 23enne di Peri era uscito di casa la mattina del 20 gennaio senza cellulare e computer. Dopo aver preso il treno, non era andato in università e la famiglia si era rivolta ai carabinieri ... veronasera.it

Sparito nel nulla, riappare all’estero: Erik Tini trovato a BudapestIl ritrovamento di Erik Tini rappresenta la conclusione positiva di una vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso non solo la comunità di Peri di Dolcè, ma ... thesocialpost.it

