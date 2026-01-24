Equitazione | sempre Charlotte Fry nel dressage Nuova doppietta ad Amsterdam

Charlotte Fry conferma il suo talento nel dressage, conquistando una nuova doppietta ad Amsterdam durante la FEI Dressage World Cup 2025-2026. La britannica si distingue ancora una volta per la sua qualità e precisione, consolidando la sua posizione tra i migliori al mondo in questa disciplina. Un risultato che testimonia la costanza e la crescita continua di Fry nel panorama dell’equitazione internazionale.

Il talento infinito di Charlotte Fry va ancora una volta a referto. La britannica si prende un’altra doppietta nella FEI Dressage World Cup 2025-2026. Qualche settimana fa a Londra, ora ad Amsterdam. L’amazzone classe 1996 ha vinto ieri nel Grand Prix e oggi nel Freestyle, in sella al suo Glamourdale. Oggi la ripresa vincente da 89.305 % ha annichilito tutta la concorrenza. Podio identico a 24 ore fa: seconda posizione per la tedesca Isabell Werth (87.580 % – su Wendy de Fontaine) e terzo gradino per l’altra britannica Becky Moody (85.310 % – Jagerbomb). Rimangono fuori dal podio interpreti del calibro dello svedese Patrik Kittel, quarto, della terza rappresentante del Regno Unito Charlotte Dujardin, sesta, e la belga Larissa Pauluis, settima; in un concorso da 15 partecipanti senza alcun italiano al via. 🔗 Leggi su Oasport.it

Equitazione: Charlotte Fry, primo squillo nel Grand Prix di dressage ad AmsterdamCharlotte Fry ha aperto con successo il Grand Prix di dressage ad Amsterdam, segnando il primo appuntamento della settima tappa della FEI Dressage World Cup 2025-2026, Western European League.

Equitazione: a Londra è sempre Charlotte Fry la protagonista della World Cup di Dressage

