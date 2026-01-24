Enzo Pelle eletto presidente nazionale dei servizi Caf Sbarra | Una nomina che onora l’intera Cisl

Enzo Pelle è stato eletto presidente nazionale dei servizi Caf della Cisl, un incarico che riconosce il suo percorso sindacale radicato nel territorio. La Cisl Città metropolitana di Reggio Calabria esprime soddisfazione per questa nomina, considerandola un riconoscimento importante per l’intera organizzazione e per l’impegno di Pelle nel settore dei servizi sociali e sindacali.

La Cisl Città metropolitana di Reggio Calabria accoglie con grande soddisfazione l'elezione di Enzo Pelle a presidente nazionale della Società dei servizi Caf Cisl, sottolineando il valore di un percorso sindacale solido e profondamente legato al territorio. La segretaria generale Nausica Sbarra.

