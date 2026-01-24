Entra in un bar di via delle Forze Armate a Milano e gambizza un 35enne | ricercato

Un uomo ha aperto il fuoco all’interno di un bar in via delle Forze Armate a Milano, ferendo un 35enne a una gamba. L’autore dell’episodio è attualmente ricercato dalle forze dell’ordine. La dinamica dell’accaduto è in fase di accertamento, e si stanno svolgendo le indagini per chiarire i motivi dell’episodio.

