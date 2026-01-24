Enti locali in 5 anni multe per 8,5 miliardi con un una media di 142 euro a cittadino

Enti locali e multe stradali: nel 2025 gli incassi previsti sono circa 1,9 miliardi di euro, con un calo del 4,4% rispetto all’anno precedente. Negli ultimi cinque anni, le sanzioni hanno generato complessivamente circa 8,5 miliardi di euro, con una media di 142 euro a cittadino. Questi dati evidenziano l’impatto economico delle multe sulle finanze pubbliche e sulla collettività.

Nel 2025 gli incassi degli enti locali garantiti dalle multe stradali sfiorano quota 1,9 miliardi di euro, in calo del -4,4% rispetto al 2024. Ma negli ultimi 5 anni gli italiani, a titolo di sanzioni per violazione al Codice della strada, hanno versato nelle casse dei comuni un totale di 8,5 miliardi di euro: praticamente 142 euro a cittadino residente, neonati compresi. I dati, aggiornati al 20 gennaio, arrivano dal Codacons, che diffonde i numeri definitivi per il 2025 dichiarati dagli enti locali a titolo di "Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie".

