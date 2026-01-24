En-Nesyri Juventus | le cifre dell’operazione per l’attaccante marocchino Quanto verseranno i bianconeri al Fenerbahce

L’operazione En-Nesyri, attaccante marocchino, coinvolge la Juventus e il Fenerbahçe. Di seguito le cifre ufficiali dell’accordo e l’importo che la società bianconera investirà per il trasferimento. Un approfondimento sulle modalità e le condizioni dell’affare, al fine di offrire un quadro chiaro e preciso sulla trattativa.

En-Nesyri Juventus, le cifre dell’operazione per il centravanti marocchino: ecco quanto pagherà la Vecchia Signora al Fenerbahce. La Juventus ha ormai chiuso l’operazione per regalare il nuovo centravanti alla propria tifoseria. Secondo quanto riportato in esclusiva da Ya??z Sabuncuo?lu sul proprio profilo X, la lunga trattativa è giunta alla fumata bianca definitiva. QUI LE ULTIME DI MERCATO JUVE Fenerbahçe e Juventus hanno raggiunto un accordo per il trasferimento immediato di Youssef En-Nesyri. Le cifre dell’affare sono state svelate nel dettaglio e confermano l’investimento importante della società. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

En-Nesyri Juve, non solo i bianconeri sul marocchino: un altro club sta facendo sul serio. Ora si attende la decisione dell’attaccante. Le ultimeL'interesse per En-Nesyri da parte della Juventus continua a essere un tema di discussione, ma non è l’unico club a seguire attentamente il marocchino.

En-Nesyri Juventus, i bianconeri lavorano su queste cifre: ecco quanto dovrebbe sborsare la società tra prestito e ingaggioLa Juventus sta valutando l'acquisizione di En-Nesyri, considerando i costi totali tra prestito e ingaggio.

Argomenti discussi: Juve, per l'attacco ora c'è En-Nesyri in pole: ha chiesto la cessione al Fenerbahce; Juventus, rush finale per En Nesyri; Re dei colpi di testa, ha vinto col Siviglia! Chi è En-Nesyri, l'attaccante che serve alla Juve; En-Nesyri, la Juve a Istanbul: Ottolini tratta col Fenerbahce per il centravanti.

