Nabil En-Nesyri, attaccante del Fenerbahçe, è al centro delle attenzioni di diversi club italiani, tra cui la Juventus. La società turca mostra preoccupazione per l’incertezza del giocatore riguardo al trasferimento, mentre domani si terrà un incontro per valutare la sua volontà e discutere un possibile trasferimento. La situazione resta da seguire, poiché il futuro dell’attaccante potrebbe influenzare le prossime mosse di mercato.

. La trattativa tra la Juventus e Youssef En-Nesyri si sta trasformando in un vero e proprio braccio di ferro internazionale. Nonostante l’accordo economico tra i bianconeri e il Fenerbahçe sia stato raggiunto, il trasferimento è bloccato da un’impasse che sta spazientendo non poco la dirigenza turca, ora alle prese con il prepotente inserimento del Siviglia. Tensione a Istanbul: il punto di Sabuncuo?lu. Il noto giornalista turco Ya??z Sabuncuo?lu ha descritto un clima di estrema tensione all’interno del club di Istanbul. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - En-Nesyri Juventus, dalla Turchia: Fenerbahce turbato dall’indecisione del giocatore! Domani incontro per convincerlo

En-Nesyri Juventus, dalla Turchia rilanciano: presentata una nuova offerta al Fenerbahce! Le ultimissime novitàSul fronte delle trattative di mercato, En-Nesyri potrebbe presto trasferirsi alla Juventus.

En-Nesyri Juventus, l’indiscrezione dalla Turchia. Mossa concreta dei bianconeri: c’è l’offerta ufficiale. L’accordo proposto al FenerbahceSu JuventusNews24 si torna a parlare di En-Nesyri, con un’indiscrezione proveniente dalla Turchia che riguarda un’eventuale trattativa tra i bianconeri e il Fenerbahçe.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Juve, mercato forza 9: Ottolini lavora per chiudere En-Nesyri, trattativa in corso a Istanbul; En-Nesyri alla Juve, c'è l'accordo! Ottolini a Istanbul: la trattativa col Fenerbahce; Re dei colpi di testa, ha vinto col Siviglia! Chi è En-Nesyri, l'attaccante che serve alla Juve; Juventus, rush finale per En Nesyri.

Juventus, En-Nesyri si complica: il Siviglia si inserisce e spinge per il ritornoQuando tutto lasciava presagire ad un affare in dirittura d'arrivo, la pista En-Nesyri per la Juventus si è complicata. Come raccolto dalla. tuttomercatoweb.com

Calciomercato live: En-Nesyri ad un passo dalla Juventus, Lang ufficiale al Galatasaray, Giovane è arrivato a NapoliCalciomercato live, le trattative di oggi sabato 24 gennaio 2026.Roma, ufficiale Venturino. Si allontana Dragusin. Napoli, ufficiale Lang al galatasaray e Lucca al Nottingham Forest. leggo.it

En-Nesyri alla Juventus, trattativa al 99% A Sky Sport viene fatto il punto della situazione, manca sempre meno per l'accordo totale Prestito con diritto di riscatto a 20 milioni. Ottolini è ad Istanbul e vuole tornare con il giocatore #EnNesyri #Juventus #C - facebook.com facebook

Nel primo pomeriggio incontro decisivo per En-Nesyri alla Juventus. Accordo tra i bianconeri e il Fenerbahce è stato già trovato e cifre confermate: 5 per il prestito-22M, bonus inclusi, per il riscatto. Ottolini tornerà in serata a Torino, spera di farlo con l’acquisto x.com