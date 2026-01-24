En-Nesyri Juve ma i bianconeri avevano davvero bisogno di un altro attaccante? Perché è il giocatore giusto – VIDEO

L’interesse della Juventus per En-Nesyri solleva domande sulla reale necessità di un ulteriore attaccante nella rosa bianconera. In questo approfondimento analizziamo le motivazioni alla base di questa scelta e i motivi per cui il giocatore può essere considerato una scelta adeguata per il progetto di Spalletti. Un’analisi obiettiva per comprendere se questa operazione possa rappresentare un valore aggiunto per la squadra.

En-Nesyri Juve, ma i bianconeri avevano davvero bisogno di un altro attaccante? Perché è il giocatore giusto per Spalletti. L’acquisto di Youssef En-Nesyri ha sollevato diversi interrogativi tra i tifosi della Juventus, curiosi di capire come l’attaccante marocchino possa integrarsi in un reparto che vanta già avanti come David e Openda e l’atteso rientrante Vlahovic. A fare chiarezza sulla strategia bianconera è intervenuto il giornalista Marco Baridon, che ha analizzato la funzionalità del centravanti ex Siviglia e Fenerbahçe all’interno del sistema tattico di Luciano Spalletti. L’arma tattica per Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

En-Nesyri Juve, non solo i bianconeri sul marocchino: un altro club sta facendo sul serio. Ora si attende la decisione dell’attaccante. Le ultimeL'interesse per En-Nesyri da parte della Juventus continua a essere un tema di discussione, ma non è l’unico club a seguire attentamente il marocchino.

En-Nesyri Juventus, ecco perché è lui l’attaccante ideale per i bianconeri. Per Spalletti è perfettoYoussef En-Nesyri si presenta come un possibile acquisto per la Juventus, grazie alle sue qualità offensive e alla capacità di adattarsi al modulo di Spalletti.

