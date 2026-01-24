en nesyri juve che frenata lui aspetta il siviglia la signora si sta stancando

En-Nesyri attende il Siviglia, mentre la Juve mostra segnali di stanchezza. Nonostante l’accordo con il Fenerbahçe sia vicino, manca ancora la conferma con il giocatore, che spinge per il riscatto obbligatorio. La trattativa tra le parti prosegue, ma i tempi si fanno stretti. La situazione resta in evoluzione, con lo sguardo rivolto alle prossime mosse di En-Nesyri e delle società coinvolte.

Youssef En Nesyri arriva, anzi no: si va ai supplementari. Il motivo? L’attaccante del Fenerbahce era atteso in queste ore sotto la Mole per diventare il nuovo centravanti di Luciano Spalletti: 188 centimetri al servizio di una causa in cerca di fisicità là davanti. Ma il pallone è scivolato dentro un mare di dubbi. Primo: il giocatore marocchino ha buttato più volte la sfera in tribuna perché non convinto fino in fondo della formula – prestito senza obbligo di riscatto – messa sul tavolo dalla Juventus e perché in attesa dell'offerta del Siviglia, club in cui ha già giocato per quattro stagioni e che è, di nuovo, interessato a lui. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

