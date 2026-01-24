En-Nesyri alla Juve Sky | Ottolini vuole rientrare a Torino insieme al giocatore

Da juventusnews24.com 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo quanto riportato da Sky, il trasferimento di En-Nesyri alla Juventus sembra essere ormai vicino, con il via libera del Fenerbahçe. Inoltre, Ottolini avrebbe intenzione di rientrare a Torino insieme all’attaccante turco, rafforzando così la possibile operazione di mercato. Restano da definire gli ultimi dettagli tra le parti coinvolte prima di ufficializzare l’accordo.

En-Nesyri alla Juve, Sky: c’è il via libera del Fenrbahce. Ottolini vuole rientrare a Torino insieme all’attaccante turco. La trattativa tra la  Juventus  e il  Fenerbahçe  per il trasferimento di  Youssef En-Nesyri  ha raggiunto una svolta decisiva. Secondo le ultime indiscrezioni di  Sky Sport, il presidente del club turco ha finalmente concesso il via libera definitivo alla cessione dell’attaccante marocchino. Un’apertura fondamentale che spiana la strada all’approdo del bomber a Torino, rendendo l’operazione ormai prossima alla conclusione. Il blitz di Ottolini a Istanbul. Il Direttore Sportivo bianconero,  Marco Ottolini, è stato il grande protagonista di questo affondo di mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

en nesyri alla juve sky ottolini vuole rientrare a torino insieme al giocatore

© Juventusnews24.com - En-Nesyri alla Juve, Sky: Ottolini vuole rientrare a Torino insieme al giocatore

En-Nesyri Juve: il marocchino non va nemmeno in panchina per Fenerbahce-Aston Villa! Ottolini al lavoro per chiedere subitoEn-Nesyri non figura tra i titolari né tra i panchinari nel match tra Fenerbahçe e Aston Villa.

En-Nesyri Juve: il marocchino non va nemmeno in panchina per Fenerbahce-Aston Villa! Ottolini al lavoro per chiudere subitoEn-Nesyri non è stato convocato per la partita tra Fenerbahçe e Aston Villa.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Juve, mercato forza 9: Ottolini lavora per chiudere En-Nesyri, trattativa in corso a Istanbul; En-Nesyri alla Juve, c'è l'accordo! Ottolini a Istanbul: la trattativa col Fenerbahce; Chi è Youssef En-Nesyri, il centravanti del Fenerbahçe vicino alla Juventus: dal goal alla Cristiano Ronaldo ai trionfi col Siviglia; Re dei colpi di testa, ha vinto col Siviglia! Chi è En-Nesyri, l'attaccante che serve alla Juve.

en nesyri alla juveEn-Nesyri in arrivo alla Juve? David: Pronto a giocare insieme a lui. Non sono intoccabileNella sua intervista a La Repubblica, l'attaccante della Juventus, Jonathan David, ha risposto anche a un domanda sul possibile arrivo in bianconero. tuttomercatoweb.com

en nesyri alla juveEn Nesyri-Juve al sì, a Napoli è il Giovane-day, Venturino sbarca alla RomaA partire dalla Juventus che ha praticamente chiuso per il marocchino En-Nesyri: ora c'è anche l'ok del presidente del Fenerbahce per la cessione dell'attaccante e l'accordo tra la Juventus e il club ... ansa.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.