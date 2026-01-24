En-Nesyri alla Juve Sky | Ottolini vuole rientrare a Torino insieme al giocatore

Secondo quanto riportato da Sky, il trasferimento di En-Nesyri alla Juventus sembra essere ormai vicino, con il via libera del Fenerbahçe. Inoltre, Ottolini avrebbe intenzione di rientrare a Torino insieme all’attaccante turco, rafforzando così la possibile operazione di mercato. Restano da definire gli ultimi dettagli tra le parti coinvolte prima di ufficializzare l’accordo.

En-Nesyri alla Juve, Sky: c’è il via libera del Fenrbahce. Ottolini vuole rientrare a Torino insieme all’attaccante turco. La trattativa tra la Juventus e il Fenerbahçe per il trasferimento di Youssef En-Nesyri ha raggiunto una svolta decisiva. Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport, il presidente del club turco ha finalmente concesso il via libera definitivo alla cessione dell’attaccante marocchino. Un’apertura fondamentale che spiana la strada all’approdo del bomber a Torino, rendendo l’operazione ormai prossima alla conclusione. Il blitz di Ottolini a Istanbul. Il Direttore Sportivo bianconero, Marco Ottolini, è stato il grande protagonista di questo affondo di mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

En-Nesyri Juve: il marocchino non va nemmeno in panchina per Fenerbahce-Aston Villa! Ottolini al lavoro per chiedere subitoEn-Nesyri non figura tra i titolari né tra i panchinari nel match tra Fenerbahçe e Aston Villa.

