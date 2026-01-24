En-Nesyri a un passo dalla Juventus | operazione al 99%

Youssef En-Nesyri è molto vicino a trasferirsi alla Juventus, con l’accordo quasi raggiunto. La trattativa è in fase avanzata e si attende solo l’ultimo via libera per ufficializzare l’operazione. A Istanbul si sta lavorando per definire gli ultimi dettagli, portando così l’attaccante marocchino un passo più vicino alla firma con i bianconeri.

Affare praticamente chiuso, manca solo l’ultimo via libera. La Juventus è a un passo da Youssef En-Nesyri e a Istanbul si lavora per limare l’ultimo dettaglio formale. A confermare lo stato avanzatissimo dell’operazione è Manuele Baiocchini, che parla di una trattativa arrivata al 99%. L’accordo economico è definito, così come l’intesa con il giocatore. Sul tavolo c’è un prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. In Turchia è presente Marco Ottolini, determinato a chiudere l’operazione. Il direttore sportivo bianconero non ha intenzione di rientrare in Italia senza l’attaccante.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

