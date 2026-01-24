emissioni dimezzate con il traghetto green

Recentemente, nel porto di Palermo, è stata presentata GNV Virgo, la nuova nave di GNV alimentata a gas naturale liquefatto (GNL). Questa imbarcazione rappresenta un passo importante verso la riduzione delle emissioni di gas serra nel settore marittimo, contribuendo a un trasporto più sostenibile. La scelta del GNL permette di dimezzare l’impatto ambientale rispetto alle tecnologie tradizionali, promuovendo un viaggio più ecologico.

È stata "battezzata" nelle scorse settimana nel porto di Palermo GNV Virgo, la nuova nave di GNV e la prima unità della compagnia alimentata a gas naturale liquefatto (GNL). Si tratta di un importante passo avanti nel percorso di de-carbonizzazione del trasporto marittimo passeggeri: GNV Virgo è infatti il primo traghetto italiano di lunga percorrenza a GNL per la rotta Genova-Palermo. L'utilizzo del GNL, assieme alle altre innovazioni, consentirà di ridurre le emissioni di CO2 del 50% per unità trasportabile.

VIDEO | Battesimo tra i vip a Palermo per la Gnv Virgo: il primo traghetto a gas naturale che riduce le emissioniA Palermo è stato celebrato il battesimo della Gnv Virgo, il primo traghetto della compagnia alimentato a gas naturale liquefatto (GNL).

