Eminem ha ripercorso la sua carriera in un concerto privato a Detroit

Giovedì sera a Detroit, Eminem ha partecipato in modo inaspettato alla riunione annuale dei team di Rocket Mortgage presso la Little Caesars Arena. Durante l’evento, il rapper ha eseguito un medley dei suoi brani più noti, offrendo ai presenti un momento di musica e riflessione sulla sua carriera. Un'occasione rara e riservata che ha permesso di ascoltare dal vivo alcune delle sue hit più rappresentative.

