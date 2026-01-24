Eminem ha ripercorso la sua carriera in un concerto privato a Detroit
Giovedì sera a Detroit, Eminem ha partecipato in modo inaspettato alla riunione annuale dei team di Rocket Mortgage presso la Little Caesars Arena. Durante l’evento, il rapper ha eseguito un medley dei suoi brani più noti, offrendo ai presenti un momento di musica e riflessione sulla sua carriera. Un'occasione rara e riservata che ha permesso di ascoltare dal vivo alcune delle sue hit più rappresentative.
Giovedì sera, Eminem si è “intrufolato” alla riunione annuale di tutti i team della Rocket Mortgage alla Little Caesars Arena di Detroit, e ha cantato a sorpresa un medley dei suoi maggiori successi. Il rapper ha mandato i presenti, facendo la sua comparsa sul palco con una felpa con cappuccio, jeans grigi e scarpe da ginnastica Nike bianche. Si è poi lanciato in un set di nove tracce, che hanno ripercorso diverse tappe della sua lunga carriera. Questi i brani eseguiti: “Lose Yourself”. “Square Dance”. “3 AM”. “The Real Slim Shady”. “Kill You”. “Stan”. “My Name Is”. “Without Me”. “Houdini”. Eminem è tornato ancora una volta nella sua Detroit. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
