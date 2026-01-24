Durante la settima giornata degli Australian Open 2016, Eliot Spizzirri ha ottenuto una sorprendente vittoria contro Jannik Sinner, interrompendo il set iniziale in circostanze particolarmente difficili. La partita si è svolta in condizioni di caldo estremo, con il tetto dell’arena chiuso proprio in un momento chiave, suscitando commenti e riflessioni tra gli appassionati. Un episodio che ha aggiunto un particolare fascino a una giornata già ricca di emozioni.

La settima giornata degli Australian Open 2016 ha regalato emozioni inattese alla Rod Laver Arena. Eliot Spizzirri ha sorpreso tutti strappando il primo set a Jannik Sinner, nonostante temperature estreme e condizioni di gioco difficili. Alla fine, Sinner ha avuto la meglio in quattro set, ma per Spizzirri quella partita resterà un momento di grande orgoglio e consapevolezza del proprio valore. “ È stato un buon torneo per me, la prima volta che partecipavo direttamente a uno Slam, quindi anche la prima volta che avevo settimane per prepararmi a questi incontri da cinque set. Ho avuto un’ottima pre-season per prepararmi, ed è la cosa di cui sono più felice, vedere che il mio corpo è stato in grado di gestire incontri estenuanti “, ha dichiarato l’americano in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Oasport.it

Eliot Spizzirri attacca Sinner: "Divertente che abbiano chiuso il tetto proprio in quel momento…"

