elezioni marchetti in campo con una civica

Michele Marchetti annuncia la sua candidatura a sindaco di Bondeno con una lista civica. Ex comandante dei Vigili del Fuoco volontari, Marchetti decide di impegnarsi in questa fase politica per contribuire allo sviluppo del paese. La sua scelta di candidarsi rappresenta un passo importante nel percorso elettorale, offrendo ai cittadini una proposta concreta per il futuro della comunità.

E’ ufficiale. Scioglie le riserve Michele Marchetti (foto), ex comandante del distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Bondeno, e lancia ufficialmente la propria candidatura a sindaco di Bondeno. Guiderà una ‘civica pura’. Sarà il ‘competitor’, per ora l’unico, dell’attuale sindaco del centro destra Simone Saletti. L’elezione sarà diretta, ad un unico turno. L’esito sarà immediato e senza ballottaggio. "Il mio impegno per Bondeno ha sempre avuto un tratto preciso: l’azione, la presenza e la responsabilità nei momenti del bisogno – spiega Marchetti –. Chi mi conosce sa che non sono un uomo di parole spese al vento, ma credo nel valore del fare e del prendersi cura della propria comunità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

