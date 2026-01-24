Elezioni a Roma 2027 Rinaldi | La mia candidatura sia stimolo ai nostri alleati La Lega c' è voi?
In vista delle elezioni a Roma nel 2027, Rinaldi sottolinea l’importanza della propria candidatura come incentivo per gli alleati di governo, in particolare la Lega, affinché proseguano con le proprie strategie e decisioni. Un messaggio volto a rafforzare la collaborazione e a mantenere un dialogo aperto tra le forze politiche coinvolte, in vista di un percorso condiviso per il futuro della città.
“La mia candidatura servirà da stimolo ai nostri alleati di governo, affinché facciano le loro mosse”. Antonio Maria Rinaldi, economista ed ex europarlamentare romaa così la proposta avanzata dalla Lega del suo nome come candidato sindaco di Roma per il centrodestra.“È un dato.🔗 Leggi su Romatoday.it
