Educazione | Fontana ' tema centrale per crescita società'

La Giornata internazionale dell'educazione sottolinea l'importanza di investire nella formazione come elemento fondamentale per lo sviluppo sociale. Un'educazione di qualità contribuisce a creare comunità più inclusive e resilienti, promuovendo opportunità per tutti. Riflettere su questo tema significa riconoscere il ruolo cruciale dell'istruzione nel progresso individuale e collettivo, favorendo un futuro più equo e sostenibile.

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "La Giornata internazionale dell'educazione richiama l'attenzione su un tema centrale per la crescita della società. È fondamentale saper riconoscere e valorizzare i talenti dei più giovani, accompagnandoli in un percorso di sviluppo personale e umano. Educazione è formazione ai valori, assunzione di responsabilità, costruzione piena della persona. È un bene pubblico essenziale, perché favorisce le libertà, rafforza il senso di comunità e aiuta le nuove generazioni a diventare protagoniste consapevoli del futuro". Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Giornata internazionale dell'educazione da Explora: ingresso gratuito e attività a temaIn occasione della Giornata Internazionale dell’Educazione, sabato 24 gennaio, Explora, il Museo dei Bambini di Roma, apre le sue porte con ingresso gratuito.

