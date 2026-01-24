Edoardo Leo sarà ospite questa sera, sabato 24 gennaio, a

Massimo Gramellini torna questa sera, sabato 24 gennaio, con un nuovo appuntamento di In Altre Parole, il programma di attualità, cultura e società in onda alle 20.30 su La7. Anticipazioni e ospiti del 24 gennaio 2026. Ad aprire la puntata sarà lo scrittore Gianrico Carofiglio, in conversazione con Massimo Gramellini sui principali fatti della settimana. La puntata prosegue con Edoardo Leo, protagonista al cinema del film 2 cuori e 2 capanne, e con un’intervista allo psicanalista e neuropsichiatra Massimo Ammaniti, in libreria con Il coraggio di essere timidi. Completano il parterre di In Altre Parole i giornalisti Paolo Mieli e Alessandro De Angelis, lo scrittore Maurizio De Giovanni e la scrittrice fenomeno editoriale Stefania Auci, che torna in libreria con il nuovo romanzo L’alba dei leoni. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Edoardo Leo a In Altre Parole

In altre parole su La7, gli ospiti del 24 gennaio da Gianrico Carofiglio a Edoardo LeoSu La7, il 24 gennaio, l’attenzione è rivolta a un approfondimento di attualità e cultura.

Edoardo Leo: "Ti racconto una storia"Il 22 dicembre, il Teatro EuropAuditorium si prepara ad accogliere Edoardo Leo con il suo spettacolo “Ti racconto una storia”.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Tanti auguri Aurora! 7 anni d'amore #capitandadeaurora #shorts

Argomenti discussi: Edoardo Leo: 'Dobbiamo contrastare il maschilismo inconsapevole'; Edoardo Leo: Fino ai 40 anni non mi sentivo realizzato: le cose belle sono arrivate dopo anche se oggi temo di essere sovraesposto. A 53 anni i miei figli mi commuovono: piangere è una cosa da maschio; Edoardo Leo recita con la figlia nel nuovo thriller di Netflix; Edoardo Leo e Claudia Pandolfi fanno scintille in questo film: gli opposti si attraggono davvero.

2 Cuori e 2 Capanne, Edoardo Leo e Claudia Pandolfi portano al cinema il maschilista inconsapevoleEsce oggi nella sale 2 Cuori e 2 Capanne, il film di Massimiliano Bruno: Edoardo Leo e Claudia Pandolfi sono due attori che non stancano mai ... deejay.it

L’attore Edoardo Leo ospite a Splendida Cornice stasera su Rai 3L'attore Edoardo Leo ospite a Splendida Cornice stasera su Rai 3. In collegamento da New York lo scrittore Jonathan Safran Foer. corrierenazionale.it

Le parole di Carlo, la reazione di Sabrina, la decisione di Cristiana e la frequentazione di Edoardo e Paola! Per vedere la puntata di oggi, clicca QUI #UominieDonne - facebook.com facebook