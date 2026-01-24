Un ritiro laico in Toscana dedicato a maestri, professori e presidi, pensato per riflettere sul ruolo educativo oltre la semplice trasmissione di conoscenze. In un monastero, si approfondiranno tematiche legate alla responsabilità e ai valori umani, offrendo un’occasione di confronto e crescita professionale in un contesto di quiete e spiritualità. Un momento di pausa per riflettere su come educare in modo più completo e consapevole.

“Temo che le nostre scuole si curino solo della conoscenza e trascurino l’educazione della responsabilità e del sentimento”. Quando due anni fa ho letto su La Stampa queste parole del teologo Vito Mancuso ho subito pensato che i docenti, i dirigenti scolastici dovessero smetterla di fare corsi di aggiornamento se prima non si fossero fermati a riflettere sull’educazione alla vita. Dove andare a pensare? Come trovarsi tra insegnanti e presidi di tutt’Italia attorno ad un tavolo? Con chi? A darmi la risposta a questi interrogativi è stato il monachesimo, l’esperienza della comunità di Bose, fondata da padre Enzo Bianchi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ecco cosa serve: un laico ritiro per maestri, professori e presidi in un monastero in Toscana

Leggi anche: Festività natalizie: variazioni nei presidi Asl Toscana Sud Est ad Arezzo

Leggi anche: Ritiro pannolini, la Rap modifica i turni in alcuni quartieri: ecco cosa cambia

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Sicurezza: ecco cosa stiamo facendo; ECM, il 70% dei crediti non ti mette al riparo. Ecco cosa prevede l’obbligo; Renzo Arbore: una vita che è un meraviglioso Papocchio. Ecco cosa svela a Tv sorrisi e canzoni; Il vescovo venezuelano: Ecco cosa si sta chiedendo adesso la mia gente.

Cinque minuti in più e 30 in meno: ecco cosa serve per vivere più a lungo(Adnkronos) - Cinque minuti in più di attività fisica al giorno e mezz’ora in meno passata seduti potrebbero fare una differenza enorme sulla tua salute. Secondo una nuova ricerca internazionale, anch ... msn.com

Che cos'è lo SPID e a cosa serve ancora nel 2026Cosa significa SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale? Come funziona e, soprattutto, cosa si può fare con esso? Ecco vantaggi e funzionalità da conoscere ... msn.com

A cosa serve che @ITAAirways arrivi puntuale se poi il servizio a terra si @SEA_Press ti tiene sequestrato 8 minuti sul bus in rampa x.com

A cosa serve avere una presidente del consiglio donna A nulla se volta le spalle a tutte le altre. #consenso - facebook.com facebook