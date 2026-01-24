Torna Alessandra Amoroso, questa volta come ospite di Maria, da neo mamma. L’appuntamento con “C’è posta per te” è fissato per sabato 24 gennaio, alle ore 21:20 su Canale 5. Un’occasione per ascoltare le sue parole e condividere un momento di emozioni semplici e genuine, in un contesto familiare e intimo.

S tasera, sabato 24 gennaio l’appuntamento con C’è posta per te è quello solito: Canale 5, ore 21:20. Puntuale. Con gente comune e grandi ospiti, insieme per raccontare tante storie di vita, di sentimenti: come dal 2000 ad oggi, Maria De Filippi sarà impegnata in prima persona a riannodare il filo di tanti legami spezzati. Può essere un rapporto d’amore interrotto o di una relazione familiare troncata, spesso per orgoglio. Dopo l’esordio come inviata a Striscia la notizia, due giorni fa, oggi la signora del sabato sera torna alle sue “vecchie abitudini”. Vincenti. «Che belva si sente?», Maria De Filippi sostituisce la padrona di casa e intervista Francesca Fagnani X Leggi anche › Sono Emma e Stefano De Martino gli ospiti della seconda puntata di “C’è posta per te”, in onda stasera C’è posta per te, puntata 24 gennaio, ospiti, anticipazioni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - E torna Alessandra Amoroso, per la prima volta ospite di Maria da neo mamma

Leggi anche: Alessandra Amoroso mostra per la prima volta la figlia Penelope: ecco il dolcissimo scatto

Leggi anche: ? La Tenerezza di Alessandra Amoroso Mamma: Lo Scatto “Rubato” da Emma Marrone

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

ALESSANDRA AMOROSO: benvenuta Penelope, prima figlia della cantante

Argomenti discussi: Alessandra Amoroso, dieci anni di Vivere a colori; Anticipazioni C’è Posta per Te, le sorprese fanno battere il cuore: Alessandra Amoroso e i protagonisti de La forza di una donna; Valerio Pastore, chi è il futuro marito di Alessandra Amoroso: la differenza d'età, la bimba in arrivo, la proposta di matrimonio; Alessandra Amoroso, il tailleur maschile a C’è posta per te. Perché il suo look parla di moda, non solo di stile: dettagli, significato...

A C’è Posta per te la sorpresa di Alessandra Amoroso e il cast de La forza di una donnaLe anticipazioni della puntata di C’è Posta per Te in onda sabato 24 gennaio: Maria De Filippi accoglie in studio Alessandra Amoroso, in una delle sue ... fanpage.it

C’è Posta per Te su Canale 5, stasera in studio Alessandra AmorosoC’è Posta per Te torna stasera, sabato 24 gennaio, in prima serata su Canale 5 con Maria De Filippi e nuove storie di emozioni e sorprese. gazzetta.it

POP ECONOMIA - RUMORE ALESSANDRA MORI - JANINA LANDAU - GABRIELE MELLUSO - ANTONIO CURCI - FABIANA ROMANO 20/1/2026 Si torna in pista, cari ascoltatori, con la Pop Economia alle ore 16. La diretta della trasmissione Microfono d'oro - facebook.com facebook