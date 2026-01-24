La ‘San Vincenzo De Paoli’ del Beato Bartolo di San Gimignano celebra 80 anni di attività a sostegno delle famiglie in difficoltà e delle persone fragili. In questo tempo, l’associazione ha dimostrato un impegno costante nel promuovere solidarietà e assistenza, contribuendo a migliorare le condizioni di molte comunità. La premiazione riconosce il valore di questo percorso di solidarietà e servizio, testimonianza di un impegno duraturo nel tempo.

Premiata la solidarietà della ‘San Vincenzo De Paoli’ del Beato Bartolo di San Gimignano di questi primi 80 anni di aiuto alle famiglie in difficoltà e alle persone fragili e nella povertà. Una San Vincenzo nata a Parigi nel 1883 e allargata in 154 Paesi nel mondo che continua a lanciare il silenzioso messaggio di solidarietà senza confine. Questa pia opera di carità è stata ricordata nell’incontro al teatrino parrocchiale con la consegna della Targa commemorativa dal sindaco Andrea Marrucci e dall’assessore al sociale Daniela Morbis nelle mani del presidente della San Vincenzo Fabrizio Cherici, portando il saluto della città agli 80 anni della San Vincenzo De Paoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - E’ stata premiata la solidarietà della ‘San Vincenzo De Paoli’

Leggi anche: Poggibonsi e la solidarietà. San Vincenzo de’ Paoli sempre vicina ai più deboli

Leggi anche: In Municipio i bambini della scuola dell’infanzia San Vincenzo de’ Paoli

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: E’ stata premiata la solidarietà della ‘San Vincenzo De Paoli’; Economia agraria, assegnatista di ricerca della Cattolica di Piacenza premiata al convegno europeo; Emanuela Anastasio orgoglio di Maiori: è stata premiata alla Camera dei Deputati; Global 100, ERG in vetta alla classifica mondiale della sostenibilità.

Questa scuola ha trasformato la foresta in un’aula a cielo aperto (ed è stata premiata dall’UNESCO)Nel cuore dell’Amazzonia ecuadoriana, l’istruzione prende una forma radicalmente diversa da quella tradizionale. A Tena, nella comunità Kichwa Tamia Yura, esiste una scuola che ha scelto di abbattere ... greenme.it

Serie A1. La Numia Milano è stata premiata a Palazzo Marino per la SupercoppaA un mese di distanza dal trionfo a Trieste in Supercoppa Fineco 2025, la Numia Vero Volley Milano (che domani sarà in trasferta a San Giovanni in Marignano) è stata ricevuta dal sindaco di Milano ... ilgiorno.it

La Navetta 62 dell’azienda di Podenzano è stata premiata come Best Passagemaker Motor Yacht ai Motor Boat Awards 2026, assegnati da Motor Boat & Yachting a Düsseldorf - facebook.com facebook