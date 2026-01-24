E' morto il sacerdote Crispino Valenziano organizzatore del convegno con Mattarella a Cefalù

Da feedpress.me 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È deceduto oggi a Cefalù monsignore Crispino Valenziano, 93 anni, presidente della Fondazione Accademia via Pulchritudinis. Ideatore del convegno

E’ morto questo pomeriggio a Cefalù monsignore Crispino Valenziano, 93 anni, presidente della Fondazione Accademia via Pulchritudinis, ideatore del convegno "Mediterraneo: mare di Pace?" che si è tenuto stamani nella Basilica Cattedrale di Cefalù, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Valenziano era un riferimento internazionale per i beni culturali della chiesa. Non aveva preso parte ai lavori di oggi per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute: è stato sostituito nei saluti dalla professoressa Cettina Militello, vicepresidente della fondazione. Il presidente Mattarella, nel suo intervento, ha voluto esprimere il suo «grande personale trasporto nei confronti di Valenziano» e la sua «riconoscenza per decenni di impegno». 🔗 Leggi su Feedpress.me

e morto il sacerdote crispino valenziano organizzatore del convegno con mattarella a cefal249

© Feedpress.me - E' morto il sacerdote Crispino Valenziano, organizzatore del convegno con Mattarella a Cefalù

Mediterraneo: Mattarella a convegno a Cefalù, 'godimento intellettuale e riflessione'Il presidente Mattarella ha partecipato a un convegno a Cefalù dedicato al Mediterraneo, evidenziando l'importanza del confronto intellettuale.

Mediterraneo: Mattarella a convegno a Cefalù, 'godimento intellettuale e riflessione'Il presidente Mattarella ha partecipato a un convegno a Cefalù, sottolineando come l’evento sia stato un momento di approfondimento e riflessione sul Mediterraneo.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: È morto mons. Giuseppe Rossi; Nichelino, è morto don Paolo Gariglio: il prete volante aveva 95 anni. Insegnò ai missionari a volare; E' morto don Sante Serani, a lungo parroco di Rustigazzo; Addio a don Paolo Gariglio, guida per generazioni di giovani e figura simbolo della diocesi torinese.

e morto il sacerdoteE' morto il sacerdote Crispino Valenziano, organizzatore del convegno con Mattarella a CefalùE’ morto questo pomeriggio a Cefalù monsignore Crispino Valenziano , 93 anni, presidente della Fondazione Accademia via Pulchritudinis, ideatore del ... gazzettadelsud.it

e morto il sacerdoteSacerdote trovato morto in casa, il lutto della diocesi di ModenaL’arcidiocesi di Modena-Nonantola esprime il proprio lutto per la morte di don Paolo Ghidi, scomparso ieri, all’età di 96 anni, trovato senza vita nella sua abitazione. 'Lo ricordano nella preghiera l ... lapressa.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.