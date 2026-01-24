È deceduto oggi a Cefalù monsignore Crispino Valenziano, 93 anni, presidente della Fondazione Accademia via Pulchritudinis. Ideatore del convegno

E’ morto questo pomeriggio a Cefalù monsignore Crispino Valenziano, 93 anni, presidente della Fondazione Accademia via Pulchritudinis, ideatore del convegno "Mediterraneo: mare di Pace?" che si è tenuto stamani nella Basilica Cattedrale di Cefalù, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Valenziano era un riferimento internazionale per i beni culturali della chiesa. Non aveva preso parte ai lavori di oggi per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute: è stato sostituito nei saluti dalla professoressa Cettina Militello, vicepresidente della fondazione. Il presidente Mattarella, nel suo intervento, ha voluto esprimere il suo «grande personale trasporto nei confronti di Valenziano» e la sua «riconoscenza per decenni di impegno». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - E' morto il sacerdote Crispino Valenziano, organizzatore del convegno con Mattarella a Cefalù

