Il mondo della musica piange la scomparsa di Francis Buchholz, bassista degli Scorpions, deceduto a 71 anni a causa di un tumore. La famiglia ha riferito che si è spento circondato dall’affetto dei propri cari, a testimonianza del legame forte che aveva con loro. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione su una carriera che ha contribuito alla storia del rock internazionale.

Il mondo della musica è in lutto. Francis Buchholz, bassista tedesco della band hard rock degli Scorpions, è morto per un tumore all’età di 71 anni. La notizia è stata confermata dal management del gruppo, dopo che la famiglia aveva annunciato la scomparsa su Facebook. Buchholz ha fatto parte degli Scorpions dal 1973 al 1992. “Si è spento serenamente, circondato dall’amore – ha scritto la famiglia nel messaggio pubblicato sui social -. Durante la sua battaglia contro il cancro gli siamo stati accanto, affrontando ogni sfida come una famiglia, proprio come ci ha insegnato lui”. Un pensiero è stato rivolto anche ai fan: “Vogliamo ringraziarvi per la vostra incrollabile fedeltà, per l’amore e la fiducia che gli avete dimostrato nel corso del suo straordinario viaggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morto Francis Buchholz, bassista della band hard rock degli Scorpions. La famiglia “Si è spento circondato dall’amore. Durante il cancro gli siamo stati accanto”

È morto Francis Buchholz, bassista degli Scorpions: aveva 71 anniIl mondo della musica si stringe intorno alla perdita di Francis Buchholz, storico bassista degli Scorpions, scomparso all’età di 71 anni.

Valentino Garavani si è spento oggi nella serenità della sua residenza romana, circondato dall’affetto dei suoi cari. Aveva 93 anniValentino Garavani, rinomato stilista italiano nato a Voghera nel 1932, si è spento oggi nella sua residenza romana all’età di 93 anni.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: È morto Francis Buchholz, bassista degli Scorpions nel periodo d’oro; Morto Francis Buchholz, storico bassista degli Scorpions; SCORPIONS: è morto il bassista storico Francis Buchholz; Scorpions, è morto lo storico bassista Francis Buchholz. Aveva 71 anni ed era malato di cancro. La sua anima resta in ogni nota che ha suonato.

È morto Francis Buchholz, bassista degli Scorpions nel periodo d’oroAveva 71 anni. Ha fatto parte della band dal 1974 al 1992, lasciando il segno in pezzi come ‘Rock You Like a Hurricane’ e ‘Wind of Change’ ... rollingstone.it

Scorpions, è morto lo storico bassista Francis Buchholz. Aveva 71 anni ed era malato di cancro. «La sua anima resta in ogni nota che ha suonato»È stata la famiglia del musicista ad annunciarne il decesso, avvenuto il 22 gennaio, con un post sulla sua pagina Facebook, rivelando la battaglia privata contro la malattia ... corriere.it

Francis Buchholz, bassista originale degli Scorpions, è morto a 71 anni a causa di un tumore. Ha fatto parte della band per venti anni, contribuendo a dischi storici come 'Virgin Killer' e 'Blackout', per poi lasciare nel 1992, dopo la pubblicazione di 'Crazy World' - facebook.com facebook

#RockandOthersNews by @FabioLisci #News #FrancisBuchholz @scorpions È morto Francis Buchholz, storico ex bassista degli Scorpions: aveva 71 anni. Francis Buchholz si è spento ieri, giovedì 22 gennaio 2026, dopo una lunga e riservata battaglia contr x.com