E’ morta Carla Vasio scrittrice e poetessa unica donna del Gruppo 63

È scomparsa Carla Vasio, scrittrice e poetessa italiana, nota per essere stata l’unica donna del Gruppo 63, importante movimento della neoavanguardia. Nata a Roma, Vasio ha lasciato un'importante eredità letteraria. La sua morte, avvenuta all’età di 102 anni nella sua casa romana, rappresenta una perdita significativa per la cultura italiana.

(Adnkronos) – La scrittrice e poetessa Carla Vasio, esponente della neoavanguardia italiana, che fece parte del Gruppo 63, di cui fu l'unica donna, è morta nella sua casa di Roma all'età di 102 anni. La notizia della scomparsa è stata confermata all'Adnkronos da amici e parenti. Nata a Venezia il 12 febbraio 1923, Vasio ha gestito la famosa Libreria dell'Oca a Roma dal 1967 al 1972, punto di ritrovo di scrittori e artisti italiani e stranieri. Tra i suoi libri figurano "L'orizzonte" (Feltrinelli, 1966), "Romanzo storico" (con Enzo Mari, Milano Libri, 1974), del quale Italo Calvino parlò come di "uno dei più straordinari libri italiani", "Come la Luna dietro le nuvole" (Einaudi, 1996) e "Laguna" (Einaudi, 1998).🔗 Leggi su Periodicodaily.com

