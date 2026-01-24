Secondo Nietzsche, l’oblio può rappresentare un rimedio alla costante ossessione per il presunto declino dell’Occidente. Nel contesto della seconda metà dell’Ottocento, lo studio della storia assumeva un ruolo fondamentale nei percorsi formativi degli studenti europei, riflettendo un interesse profondo per le origini e le trasformazioni di civiltà. Questa attenzione storica si inserisce nel più ampio dibattito sul senso del progresso e sulla necessità di lasciar andare le narrazioni nostalgiche.

Durante la seconda metà dell’Ottocento, lo studio della storia nei curriculum dei giovani studenti e studiosi d’Europa occupava un posto centralissimo. La società borghese che ormai dominava il continente e le continue nuove scoperte archeologiche unite alla filosofia post-hegeliana che egemonizzava una buona parte dell’accademia ritenevano la storia “maestra di vita” e il luogo in cui si realizzava “la verità del mondo”. Contro questa visione che, secondo lui, tendeva a immobilizzare la potenza inarginabile che noi chiamiamo vita, e che sempre deve slanciarsi in avanti con forza e attraverso determinazioni della volontà, si scagliava un giovane ma già famoso filologo: Friedrich Nietzsche. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - È l’oblio l’antidoto di Nietzsche contro l’ossessione del tramonto dell’occidente

Alla scoperta di Nietzsche prima di NietzschePrima di diventare il filosofo noto come Nietzsche, Friedrich si appassionò profondamente alla cultura greca.

Leggi anche: Libro dei Fatti, Barachini: “Antidoto contro manipolazioni dell’era digitale”

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Oblio oncologico, Ivass emana il Provvedimento per l’adeguamento delle assicurazioni; Non più ex malati: l’oblio oncologico cambia assicurazioni e lavoro; Oblio oncologico, ecco come l’Ivass rafforza le tutele degli ex pazienti in ambito assicurativo. Ma occorre continuare a monitorare; L’Italia si allinea all’Ue sull’oblio oncologico.

È l'oblio l'antidoto di Nietzsche contro l'ossessione del tramonto dell'occidenteNella seconda metà dell’Ottocento il giovane e famoso filologo attacca l’ossessione storica della cultura europea, accusata di trasformare la storia da forza vitale in gabbia paralizzante. Quello che ... ilfoglio.it

Non più ex malati: l’oblio oncologico si applica (finalmente) a lavoro e nelle assicurazioniLa legge entra nel vivo: niente più domande sulla malattia passata per stipulare una polizza e nuove opportunità di formazione, lavoro e reinserimento professionale ... iodonna.it

Verso il 27 gennaio Monfalcone ricorda i deportati con le prime pietre d’inciampo Libero Tardivo, presidente ANED, «un inciampo mentale, un antidoto all’oblio che restituisce nome a chi è stato ridotto a un numero». x.com

Verso il 27 gennaio Monfalcone ricorda i deportati con le prime pietre d’inciampo Libero Tardivo, presidente ANED, «un inciampo mentale, un antidoto all’oblio che restituisce nome a chi è stato ridotto a un numero». - facebook.com facebook