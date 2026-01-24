La stagione 2025 rappresenta un banco di prova importante per la Ferrari, che il 8 marzo riparte in Australia con il obiettivo di risalire la china. Dopo un anno difficile, la squadra si concentra sull’innovazione e sulla determinazione per tornare a competere ai vertici. Questa stagione sarà decisiva per valutare il reale passo avanti e la capacità di osare per ottenere risultati concreti.

Ha la vita stretta come una top model e linee sinuose disegnate dal vento. Dà la sensazione di essere leggera, stretta e compatta. E il colore rosso, abbinato al bianco, la fa assomigliare alla mitica Ferrari 312 T che conquistò il titolo mondiale del 1975 con Niki Lauda, nata dalla matita del genio Mauro Forghieri. La nuova Ferrari SF-26, che ieri ha ruggito per la prima volta sul circuito privato di Fiorano, è una delle Formula 1 del Cavallino più belle mai viste. Ma la bellezza conta poco per una macchina da corsa. È importante che vada forte e che vinca. Quella che scatta l’8 marzo in Australia è una stagione verità per la Scuderia di Maranello e per il team principal Frederic Vasseur, chiamato a riportare in alto la squadra dopo un 2025 fallimentare, concluso al quarto posto fra i Costruttori senza conquistare nemmeno un GP. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - È bella ma conta poco: questa Ferrari deve osare per vincere

Leggi anche: Dimarco: “Importante vincere. Primi? Ora conta poco. Bonny può…”

Patrese spiega cosa serve alla Ferrari per tornare a vincere: “Vasseur poco reattivo, ma c’è dell’altro”Riccardo Patrese analizza la crisi della Ferrari in Formula 1, evidenziando le difficoltà di Fred Vasseur nel rispondere alle sfide attuali.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Discover the main components and production-ready chassis of the Ferrari Elettrica. #Ferrari

Argomenti discussi: Il tempo della festa per la famiglia conta. Per grandi e piccoli; Calcio, serie D: traguardo storico per l’Ancona che vola in finale di Coppa Italia; Wake Up!, Hilary Duff è tornata. E con lei anche Lizzie McGuire; I fatti dietro le chiacchiere sull’intelligenza artificiale.

Pamela Petrarolo cade in diretta a Bella Ma’: la sua reazione è esilarantePamela Petrarolo cade in diretta a Bella Ma’, ma la sua reazione è esilarante: guarda il video e scopri come ha preso la rovinosa caduta. rds.it

Rai, chiude il programma in prima serata dopo il flop negli ascolti tv - Esperimento, non è andato come sperato'Bella Mà di sera' chiude i battenti dopo due puntate. La Rai ha comunicato la chiusura del programma in prime time presentato da Pierluigi Diaco. La riflessione in seno a vertici di viale Mazzini ... affaritaliani.it

Per i genitori, nulla conta più della serenità dei propri cari. Il materasso Family avvolge ogni notte con un sostegno morbido, materiali freschi e un rivestimento anti-soffoco che favorisce una sensazione di tranquillità. E la cosa più bella è che tutto questo benes - facebook.com facebook